Дэн Рафаэль: «Усик – последний, кто будет переживать о бое на территории Джошуа»
А он заряжен. Усик провел открытую тренировку перед мегафайтом с Джошуа
Титульный поединок состоится 25 сентября в Лондоне
22:22
Александр Усик / Фото - mirror.co.ukНепобежденный украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) провел открытую тренировку перед поединком против обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.