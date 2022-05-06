«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян

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Экс-лидер хэвивейта Хасим Рахман предсказал в интервью FightHype.com, что если бой чемпиона WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) и обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) состоится, то преимущество «Цыганского короля» в антропометрии может сыграть против него злую шутку:



Украинец будет действовать рывками и Тайсон со своими 300-и фунтами веса останется без бензина. Уайлдер – невероятный панчер. Но когда Фьюри его поджимал, он не мог уйти от клинча. А вот Усик за счет своего атлетизма может гонять и измучить Тайсона. А после и нокаутировать его.