Экс-лидер хэвивейта: «Если Фьюри хочет сохранить свое наследие, ему нужно закончить карьеру и избежать боя с Усиком»
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Рахман считает, что на такого необычного супертяжа «Цыганскому королю» не удастся надавить весом
17:23
Фото: XSPORT
Экс-лидер хэвивейта Хасим Рахман предсказал в интервью FightHype.com, что если бой чемпиона WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) и обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) состоится, то преимущество «Цыганского короля» в антропометрии может сыграть против него злую шутку:
Размер Тайсона был бы преимуществом, если бы против него был среднестатистический средневес, который не очень подвижен. Чтобы он мог ложиться на него, хватать. Усик не из тех, он не позволит «Цыганскому королю» пользоваться преимуществом в антропометрии. Наоборот, он обратит это против Фьюри.
Украинец будет действовать рывками и Тайсон со своими 300-и фунтами веса останется без бензина. Уайлдер – невероятный панчер. Но когда Фьюри его поджимал, он не мог уйти от клинча. А вот Усик за счет своего атлетизма может гонять и измучить Тайсона. А после и нокаутировать его.
Напомним, что Фьюри сообщил о завершении карьеры.
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