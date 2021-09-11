Тренер Сиренко заявил, что украинец готов драться с Джошуа, Усиком и другими топами хэвивейта
А стоило ли добивать? В Интернете спорят о том, правильно ли поступил Сиренко в бою с Устиновым
Украинец нокаутировал россиянина в первом раунде
16:39
Фото: facebook.com/b1boxing
Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) нокаутировал россиянина Александра Устинова (36-5-1, 27 КО) в первом раунде в рамках вечера бокса в Париже.
Подопечный Джеймса Али Башира добыл очень уверенную и эффектную победу. Однако некоторые люди в Сети негодуют из-за того, что украинец продолжил добивать соперника, который, казалось бы, уже не оказывал никакого сопротивления.
Видео нокаута в бою Сиренко – Устинов:Как считает вы, Сиренко правильно сделал, что продолжил наносить удары по сопернику, который, судя по видео, уже находился в «стоячем нокауте»?
Напомним, после боя Сиренко признался, что нокаутировал Устинова благодаря комбинации, отработанной на тренировках, а тренер украинца заявил, что Влад уже может сражаться с топовыми супертяжеловесами.