А стоило ли добивать? В Интернете спорят о том, правильно ли поступил Сиренко в бою с Устиновым

Украинец нокаутировал россиянина в первом раунде

Фото: facebook.com/b1boxing

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) нокаутировал россиянина Александра Устинова (36-5-1, 27 КО) в первом раунде в рамках вечера бокса в Париже.

Подопечный Джеймса Али Башира добыл очень уверенную и эффектную победу. Однако некоторые люди в Сети негодуют из-за того, что украинец продолжил добивать соперника, который, казалось бы, уже не оказывал никакого сопротивления.

Видео нокаута в бою Сиренко – Устинов:

Как считает вы, Сиренко правильно сделал, что продолжил наносить удары по сопернику, который, судя по видео, уже находился в «стоячем нокауте»?

Напомним, после боя Сиренко признался, что нокаутировал Устинова благодаря комбинации, отработанной на тренировках, а тренер украинца заявил, что Влад уже может сражаться с топовыми супертяжеловесами.