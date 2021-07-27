Роуч рассказал о секретном бонусе для спарринг-партнеров Пакьяо
А в спаррингах с ним ничуть не легче. Канело уничтожает экс-претендента на чемпионский пояс
Еще в марте Рональд Эллис сражался с Бенавидесом
27 июля 22:22
Сауль Альварес / фото - Hard Body
В Сети появилось видео одного из последних спаррингов лидера P4P Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО), который активно готовиться к поединку с чемпионом IBF Калебом Плантом (21-0, 12 КО).
Компанию Канело в ринге составил экс-претендент на титул второго среднего веса – Рональд Эллис.
Напомним, Бенавидес рассказал, как Планту можно победить Альвареса.
Комментарии 0