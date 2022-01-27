А вы знали, что он еще в деле? Публика овациями поприветствовала Дона Кинга

Одиозный промоутер стал организатором вечера бокса в Огайо

Фото: flickr.com

29 января в Огайо, США, пройдет вечер бокса, в главном событии которого чемпион мира WBC в тяжелом весе Илунга Макабу (28-2, 25 KO) подерется против Табисо Мчуну (23-5, 13 KO).

Организатором мероприятия стал 90-летний промоутер Дон Кинг, который в свое время поработал с Мухаммедом Али, Майком Тайсоном и другими звездными боксерами. Почти всех он обокрал. По крайней мере, так утверждали бойцы, сотрудничавшие с промоутером.

Несмотря на солидный возраст, Кинг продолжает свою деятельность в боксе. Вот, посмотрите, как его приветствовала публика перед пресс-конференцией: