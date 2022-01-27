Макабу: «Очень рад, что получил возможность защитить свой титул в бою с Мчуну»
А вы знали, что он еще в деле? Публика овациями поприветствовала Дона Кинга
Одиозный промоутер стал организатором вечера бокса в Огайо
11:30
Фото: flickr.com
29 января в Огайо, США, пройдет вечер бокса, в главном событии которого чемпион мира WBC в тяжелом весе Илунга Макабу (28-2, 25 KO) подерется против Табисо Мчуну (23-5, 13 KO).
Организатором мероприятия стал 90-летний промоутер Дон Кинг, который в свое время поработал с Мухаммедом Али, Майком Тайсоном и другими звездными боксерами. Почти всех он обокрал. По крайней мере, так утверждали бойцы, сотрудничавшие с промоутером.
Несмотря на солидный возраст, Кинг продолжает свою деятельность в боксе. Вот, посмотрите, как его приветствовала публика перед пресс-конференцией:
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