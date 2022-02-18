Абдуллаев: «С Ломаченко у Линареса хороший бой был»
Абдуллаев и Линарес взвесились накануне очного противостояния
Поединок легковесов станет отборочным по версии WBC
14:07
Линарес и Абдуллаев / Фото - matchtv.ruВ Екатеринбурге состоялась процедура взвешивания участников ивента от промоутерской компании RCC Boxing Promotions, который состоится 19 февраля.
Главным событием вечера бокса станет отборочный поединок по версии WBC в легком дивизионе между россиянином Зауром Абдуллаевым (14-1, 8 КО) и экс-чемпионом мира в трех весовых категориях, венесуэльцем Хорхе Линаресом (47-6, 29 КО).
Опытный Линарес легко уложился в рамки весовой категории, показав на весах 60,8 кг, а вот россиянин оказался чуть тяжелее – 61,2 кг.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя Линарес – Абдлулаев на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 23:00.
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