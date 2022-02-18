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Абдуллаев и Линарес взвесились накануне очного противостояния

Поединок легковесов станет отборочным по версии WBC
Бокс Профессиональный бокс
14:07
Абдуллаев и Линарес взвесились накануне очного противостояния
Линарес и Абдуллаев / Фото - matchtv.ru
В Екатеринбурге состоялась процедура взвешивания участников ивента от промоутерской компании RCC Boxing Promotions, который состоится 19 февраля.

Главным событием вечера бокса станет отборочный поединок по версии WBC в легком дивизионе между россиянином Зауром Абдуллаевым (14-1, 8 КО) и экс-чемпионом мира в трех весовых категориях, венесуэльцем Хорхе Линаресом (47-6, 29 КО).

Опытный Линарес легко уложился в рамки весовой категории, показав на весах 60,8 кг, а вот россиянин оказался чуть тяжелее – 61,2 кг.


Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя Линарес – Абдлулаев на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 23:00.
Владимир Кириченко
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