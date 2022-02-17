Абдуллаев: «С Ломаченко у Линареса хороший бой был»

Зауру предстоит встретиться с Хорхе

Ломаченко после нокдауна в бою с Линаресом / Фото: Top Rank

Российский легковес Заур Абдуллаев (14-1, 8 КО) похвалил своего следующего соперника Хорхе Линареса (47-6, 29 КО) за бой с Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).



«Меня мотивирует такой оппонент. Я знаю, что Линарес – это легенда бокса. Я сам за ним следил. У каждого свое время. Я считаю, что в данный момент мое время. Я уверен в себе. Мне нравится стиль боя Линареса. У нас чем-то похожие стили. Помню, мы смотрели бой с Ломаченко. Также с Кэмпбеллом, с Хэйни – я все бои смотрел. Прямо любимого боя Хорхе у меня нет. С Ломаченко у них хороший бой был».

Напомним, Абдуллаев и Линарес подерутся 19 февраля в Екатеринбурге. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.