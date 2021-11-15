Абнер: «Головкин выступил против Канело лучше, чем все его остальные оппоненты вместе взятые»

Расс отметил, что последние победы Альвареса повысили акции Геннадия





Расс Анбер / Фото: Boxing Social

Известный катмэн Расс Анбер, работающий с Василием Ломаченко и Александром Усиком, уверен, что Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) выступил в бою с Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО) лучше, чем все другие соперники мексиканца.



«В прошлом я критиковал Головкина. Но пообщавшись с Абелем Санчесом, увидев выступление Канело в бою с Плантом, а также оценив соперников, с которыми Альварес дрался в последнее время, я скажу, что Геннадий дал ему два чертовски тяжелых боя. Это были два отличных поединка. Головкин выступил против Канело лучше, чем все его остальные оппоненты вместе взятые. Он бил Альвареса, пропускал сам, шел вперед, отступал. Как по мне, исходя из того, что сделал Канело, акции Головкина выросли. Геннадий доказал, что он реальная угроза наследию Альвареса. Однако и Канело показал, насколько он великолепен, как и Мохаммед Али, которому пришлось пройти через войну, чтобы победить Джо Фрейзера. Некоторых парней ты побеждаешь на волосок, а не уничтожаешь. Тем не менее это все равно победа, и она делает тебя великим».

Напомним, ранее Альварес заявил о готовности провести третий поединок против Головкина.