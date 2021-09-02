Боксер, нокаутировавший Баранчика, начал охоту на Дэвиса и Тейлора
Абсолютный чемпион мира Тейлор проведет первую защиту титулов 18 декабря
Соперником шотландца будет Кэттеролл
2 сентября 09:40
Джош Тейлор / фото - Instagram
Абсолютный чемпион мира в первом полуреднем дивизионе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) проведет первую защиту титулов 18 декабря на арене SSE Hydro в Глазго, Шотландния.
Боксер анонсировал поединок против обязательного претендента Джека Кэттеролла (24-0, 13 КО) в своем Instagram.
Кэттеролл последний бой провел в ноябре 2020 года, победив француза Абдерразака Хойю (14-3, 2 КО).
Джош ранее поделился мнением о последнем бое легендарного Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО).