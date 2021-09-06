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Тейлор рассказал о нокдауне Угаса в спарринге накануне победы кубинца над Пакьяо

Британец стремиться подняться в полусредний вес для завоевания титула
Бокс Профессиональный бокс
18:01
Тейлор рассказал о нокдауне Угаса в спарринге накануне победы кубинца над Пакьяо
Джош Тейлор / Фото: thesun.co.uk

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 KO) рассказал в интервью Sky Sports, что он очень удачно провел спарринг с Йорденисом Угасом (27-4, 12 KO) накануне победы кубинца над Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO):

В будущем я хочу стать чемпионом мира в двух весовых категориях. Я уверен, что могу побеждать в полусреднем весе. Я спарринговал с Угасом в Лас-Вегасе, и все прошло отлично. Это было очень здорово. Я уронил его!

Напомним, что после последнего боя в первом полусреднем весе британец хочет подняться в следующий дивизион и сразу провести бой за титул.

Олег Шумейко-младший
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Йорденис Угас Джош Тейлор

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