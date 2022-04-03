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Абсолютный чемпион: «У Ломаченко есть более важный бой»

Камбосос уважает решение украинца
Бокс Профессиональный бокс
03 апреля 21:48
Абсолютный чемпион: «У Ломаченко есть более важный бой»
Фото: ESPN

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) заявил, что принимает решение Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) отказаться от поединка, чтобы иметь возможность защищать свою страну от рашистов:

Смотрите, бизнес – это бизнес. На определенной стадии переговоры о поединке с Ломаченко просто прошли лучше. Девин Хэйни выстрелил себе в ногу, так как думал, что его отбросили. Он объявился в Twitter и написал, что согласится на то же, что и Ломаченко – такой же гонорар и все остальное. Он думал, что мы уже договорились о бое.

Безусловно, в данный момент у Ломаченко есть более важный бой. Я очень это уважаю. Надеюсь, что он и его семья будут в безопасности. Но в этот момент Девин Хэйни появился на сцене. Если ты что-то сказал, и мир это увидел, то будь человеком слова.

Напомним, что вместо украинца Камбосос проведет бой с Девином Хэйни (27-0, 15 KO).

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Джордж Камбосос

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