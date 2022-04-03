Абсолютный чемпион: «У Ломаченко есть более важный бой»

Фото: ESPN

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) заявил, что принимает решение Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) отказаться от поединка, чтобы иметь возможность защищать свою страну от рашистов:



Безусловно, в данный момент у Ломаченко есть более важный бой. Я очень это уважаю. Надеюсь, что он и его семья будут в безопасности. Но в этот момент Девин Хэйни появился на сцене. Если ты что-то сказал, и мир это увидел, то будь человеком слова.