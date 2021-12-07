Адамес: У Деревянченко просто был ошибочный план на бой

Карлос Адамес / Фото: boxingscene.com

Доминиканский средневес Карлос Адамес (21-1, 16 KO) высказался о победе над украинцем Сергеем Деревянченко (13-4, 10 КО). Слова боксера приводит портал boxingscene.com.



Сергей начал медленно, поскольку хотел прочувствовать меня. У него просто был ошибочный план на бой. К тому же он пропускал много силовых хуков. Было очевидно, что я нанесу ему большой урон.

Победа дала мне шанс двигаться дальше. Я планирую выступать в первом среднем и среднем дивизионе и в затем хочу побороться за чемпионский титул».