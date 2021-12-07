Стала известна статистика ударов в поединке Деревянченко – Адамес
Адамес: У Деревянченко просто был ошибочный план на бой
Доминиканец назвал главные ошибки украинца
08:10
Карлос Адамес / Фото: boxingscene.com
Доминиканский средневес Карлос Адамес (21-1, 16 KO) высказался о победе над украинцем Сергеем Деревянченко (13-4, 10 КО). Слова боксера приводит портал boxingscene.com.
«Эта победа очень значима для меня и моей карьеры. Обыграть бойца такого калибра оказалось большим достижением. По своему нутру я агрессивный и быстрый боксер. Поэтому во время боя не стал откладывать все в долгий ящик и сразу занялся своим делом.
Сергей начал медленно, поскольку хотел прочувствовать меня. У него просто был ошибочный план на бой. К тому же он пропускал много силовых хуков. Было очевидно, что я нанесу ему большой урон.
Победа дала мне шанс двигаться дальше. Я планирую выступать в первом среднем и среднем дивизионе и в затем хочу побороться за чемпионский титул».
Напомним, ранее Деревянченко проиграл Адамесу решением большинства судей.