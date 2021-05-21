Агрессивный Тейлор и спокойный Рамирес. Как прошла битва взглядов полусредневесов

Онлайн трансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона мира смотрите на нашем сайте

Рамирес и Тейлор / Фото: Mikey Williams / Top Rank

Претенденты на звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Хосе Рамирес (26-0, 17 KO) и Джош Тейлор (17-0, 13 KO) провели традиционную дуэль взглядов после пресс-конференции. Напомним, что на процедуре взвешивания за 14 дней до поединка Тейлор оказался тяжелее противника.



Если чемпион по версии WBO и WBC был спокоен, как удав, то вот обладатель поясов WBA/IBF был настроен более решительно и пытался действовать с позиции силы.

Текстовая онлайн трансляция поединка Тейлор – Рамирес пройдет на нашем сайте. Начало – утром 23 мая в районе 05:00.