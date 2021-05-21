Тейлор: «Я одержу победу над Рамиресом нокаутом и впишу свое имя в историю как одного из лучших шотландских боксеров»
Агрессивный Тейлор и спокойный Рамирес. Как прошла битва взглядов полусредневесов
Онлайн трансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона мира смотрите на нашем сайте
15:09
Рамирес и Тейлор / Фото: Mikey Williams / Top Rank
Претенденты на звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Хосе Рамирес (26-0, 17 KO) и Джош Тейлор (17-0, 13 KO) провели традиционную дуэль взглядов после пресс-конференции. Напомним, что на процедуре взвешивания за 14 дней до поединка Тейлор оказался тяжелее противника.
Если чемпион по версии WBO и WBC был спокоен, как удав, то вот обладатель поясов WBA/IBF был настроен более решительно и пытался действовать с позиции силы.
Текстовая онлайн трансляция поединка Тейлор – Рамирес пройдет на нашем сайте. Начало – утром 23 мая в районе 05:00.
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