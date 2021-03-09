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Вчера 81 7
Сейчас 2 0
Сегодня 60 5
Завтра 31 4
Вчера не было матчей
Вчера не было важных матчей
Футбол
Лига чемпионов UEFA 20/21
22:00 Ливерпуль - РБ Лейпциг Окончен 2:0 Окончен
22:00 ПСЖ - Барселона Окончен 1:1 Окончен
22:00 Ливерпуль - РБ Лейпциг Окончен 2:0 Окончен
22:00 ПСЖ - Барселона Окончен 1:1 Окончен
Премьер-Лига (Англия) 20/21
20:00 Манчестер Сити - Саутгемптон Окончен 5:2 Окончен
20:00 Манчестер Сити - Саутгемптон Окончен 5:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 20/21
20:00 Марсель - Ренн Окончен 1:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 20/21
19:30 Арминия - Вердер Окончен 0:2 Окончен
Примерa (Испания) 20/21
20:00 Атлетико - Атлетик Окончен 2:1 Окончен
20:00 Атлетико - Атлетик Окончен 2:1 Окончен
Хоккей
КХЛ 20/21
16:00 Металлург Мг - Барыс Окончен 5:1 Окончен
18:30 Динамо Мск - Северсталь Окончен 4:3 Окончен
18:30 Авангард - Автомобилист Окончен 3:1 Окончен
18:30 СКА - Динамо Мн Окончен 4:3 Окончен
НХЛ 20/21
01:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Рейнджерс Окончен 4:2 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Флорида Пантерс Окончен 2:4 Окончен
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс Окончен 2:1 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Баффало Сэйбрс Окончен 5:4 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс Окончен 3:4 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз Окончен 5:4 Окончен
02:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс Окончен 3:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Тампа-Бэй Лайтнинг Окончен 3:4 Окончен
03:30 Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс Окончен 6:1 Окончен
УХЛ 20/21
18:00 Ледяные Волки - Сокол Окончен 1:2 Окончен
19:30 Донбасс - Мариуполь Окончен 1:0 Окончен
18:00 Ледяные Волки - Сокол Окончен 1:2 Окончен
19:30 Донбасс - Мариуполь Окончен 1:0 Окончен
Теннис
ATP 2021 (Doha, Qatar)
13:30 Андрей Рублёв - Ришар Гаске Окончен 1:0 Окончен
14:45 Васек Поспишил - Denis Shapovalov Окончен 0:2 Окончен
15:00 Доминик Тим - Аслан Карацев Окончен 2:1 Окончен
15:00 Александр Бублик - Роберто Баутиста-Агут Окончен 0:2 Окончен
16:25 Дэвид Гоффин - Тэйлор Гэрри Фритц Окончен 1:2 Окончен
16:50 Малек Жазири - Николай Басилашвили Окончен 0:2 Окончен
17:10 Даниэль Эванс - Роджер Федерер Окончен 1:2 Окончен
19:55 Мартон Фускович - Lloyd Harris Окончен 2:1 Окончен
15:00 Доминик Тим - Аслан Карацев Окончен 2:1 Окончен
ATP 2021 (Doha, Qatar, Doubles)
13:30 Кабал Х С / Фарах Р - Nielsen F / Puetz T Окончен 1:0 Окончен
13:30 Daniell M / Oswald P - Джон Мильман / Вега Хернандез Д Окончен 2:0 Окончен
18:25 Chardy J / Martin F - Мектич Н / Павич М Окончен 2:0 Окончен
19:20 Карацев А / Рублёв А - Марсело Мело / Жан-Жюльен Рожер Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France)
12:45 Янник Ханфманн - Егор Герасимов Окончен 0:2 Окончен
14:30 Камерон Норри - Констант Лестьенн Окончен 2:1 Окончен
14:30 Мэтью Эбден - Эмиль Руусувуори Окончен 2:0 Окончен
17:10 Карен Хачанов - Маккензи Макдональд Окончен 2:0 Окончен
19:20 Hugo Gaston - Jannik Sinner Окончен 0:2 Окончен
20:45 Жо-Вильфрид Тсонга - Уго Умбер Окончен 0:2 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
12:45 Рейес-Варела М / Ромболи Ф - О'Мара Д / Айсам Уль-Хаг Кьюреши Окончен 0:2 Окончен
16:00 Раджа П / Вайссборн Т - Lammons N / Withrow J Окончен 0:2 Окончен
17:30 Tsitsipas P / Tsitsipas S - Ллойд Гласспул / Хелиоваара Х Окончен 0:2 Окончен
18:45 Эбден М / Рейд М - Голубев А / Нис Х Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30 Гонсало Лама - Хуан Мануэл Серундоло Окончен 0:2 Окончен
16:00 Педро Соуза - Ласло Дйере Окончен 1:2 Окончен
18:40 Фрэнсис Тиафо - Факундо Баньис Окончен 0:2 Окончен
21:10 Федерико Дельбонис - Андрей Мартин Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile, Doubles)
16:00 Рейвн Клаасен / Маклахлан Б - Карбалле Баэна Р / Фредерико Кориа Окончен 2:0 Окончен
17:20 Барриос Вера М / Табило А - Krajicek A / Skugor F Окончен 2:0 Окончен
18:40 Ариэль Бехар / Эскобар Г - Demoliner M / Gonzalez S Окончен 0:2 Окончен
20:20 Марач О / Мартинез Л - Андре Горанссон / Оливейра Г Окончен 0:2 Окончен
22:00 Симон Болели / Максимо Гонсалез - Томислав Бркич / Качич Н Окончен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
01:15 Болсова Задойнов А / Данка Ковинич - Ходзуми Э / Като М Окончен 2:1 Окончен
04:05 Фернандес Л / Заразуа Р - Перес Э / Шарма А Окончен 1:2 Окончен
05:15 Юван К / Калинская А - Dolehide C / King V Окончен 0:2 Окончен
07:55 Krawczyk D / Olmos G - Bara I / Jakupovic D Окончен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE)
10:00 Джессика Пегула - Каролина Плишкова Окончен 2:0 Окончен
10:00 Светлана Кузнецова - Барбора Крейчикова Окончен 0:2 Окончен
11:10 Анетт Контавейт - Арина Соболенко Окончен 0:2 Окончен
11:30 Анастасия Потапова - Белинда Бенчич Окончен 2:1 Окончен
12:30 Каролин Гарсиа - Элисе Мертенс Окончен 0:2 Окончен
14:05 Cori Gauff - Тереза Мартинкова Окончен 2:0 Окончен
17:00 Ига Святек - Гарбин Мугуруса Окончен 0:2 Окончен
18:25 Жил Белен Тейхманн - Онс Ябеур Окончен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
10:00 Меличар Н / Шуурс Д - Bertens K / Pattinama Kerkhove L Окончен 2:0 Окончен
10:00 Зигемунд Л / Вера Звонарева - Kichenok L / Ostapenko J Окончен 1:2 Окончен
11:15 Klepac A / Mirza S - Carter H / Stefani L Окончен 0:2 Окончен
11:45 Ксю Ю / Янг Ж - Аойама Ш / Шибахара Е Окончен 2:0 Окончен
13:30 Киченок Н / Ралука Иоана Олару - Крейчикова Б / Синякова К Окончен 1:2 Окончен
13:45 Babos T / Kudermetova V - Ка. Плискова/ Кр. Плискова Окончен 2:0 Окончен
15:45 Мертенс Э / Соболенко А - Mattek-Sands B / Pegula J Окончен 1:2 Окончен
16:00 Niculescu M / Potapova A - Гуарачи А / Юрак Д Окончен 0:1 Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
00:35 Leylah Annie Fernandez - Анна Калинская Окончен 2:1 Окончен
03:00 Эжени Бушар - Кэролайн Долехайд Окончен 2:1 Окончен
05:00 Надя Подорошка - Джулиана Олмос Окончен 2:1 Окончен
07:35 Кэти Макнейли - Katie Volynets Окончен 2:1 Окончен
22:00 Лорен Дэвис - Данка Ковинич Окончен 2:0 Окончен
22:00 Михаэла Бузарнеску - Мари Боузкова Окончен 0:2 Окончен
23:00 Леони Кунг - Сара Соррибес Тормо Окончен 0:2 Окончен
23:35 Эжени Бушар - Kaja Juvan Окончен 2:0 Окончен
23:40 Leylah Annie Fernandez - Астра Шарма 2-й сет 0:1 2-й сет
Сейчас нет матчей
Сейчас нет важных матчей
Теннис
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30 Holger Vitus Nodskov Rune - Бенуа Пер 2-й сет 1:0 2-й сет
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
23:40 Leylah Annie Fernandez - Астра Шарма 2-й сет 0:1 2-й сет
Сегодня нет матчей
Сегодня нет важных матчей
Футбол
Лига Европы UEFA 20/21
19:55 Динамо - Вильярреал Запланирован -:- Запланирован
19:55 Славия Прага - Глазго Рейнджерс Запланирован -:- Запланирован
19:55 Манчестер Юнайтед - Милан Запланирован -:- Запланирован
19:55 Аякс - Янг Бойз Запланирован -:- Запланирован
22:00 Тоттенхэм - Динамо Загреб Запланирован -:- Запланирован
22:00 Гранада - Мольде Запланирован -:- Запланирован
22:00 Рома - Шахтер Запланирован -:- Запланирован
22:00 Олимпиакос - Арсенал Запланирован -:- Запланирован
22:00 Динамо Загреб - Тоттенхэм Перенесен : Перенесен
Хоккей
КХЛ 20/21
16:00 Салават Юлаев - Трактор Запланирован -:- Запланирован
НХЛ 20/21
02:00 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс Запланирован -:- Запланирован
03:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс Запланирован -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Аризона Койотис Запланирован -:- Запланирован
04:30 Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингс Запланирован -:- Запланирован
06:00 Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенс Запланирован -:- Запланирован
УХЛ 20/21
18:00 Белый Барс - Кременчуг Запланирован -:- Запланирован
19:30 Краматорск - Днепр Запланирован -:- Запланирован
18:00 Белый Барс - Кременчуг Запланирован -:- Запланирован
19:30 Краматорск - Днепр Запланирован -:- Запланирован
Баскетбол
НБА 20/21
03:00 Мемфис Гриззлис - Вашингтон Уизардз Запланирован -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Сан-Антонио Сперс Запланирован -:- Запланирован
Суперлига 20/21
18:30 БК Тернополь - Будивельник Запланирован -:- Запланирован
19:00 Днепр - Прометей Запланирован -:- Запланирован
19:30 Харьковские Соколы - БК Запорожье Запланирован -:- Запланирован
18:30 БК Тернополь - Будивельник Запланирован -:- Запланирован
19:00 Днепр - Прометей Запланирован -:- Запланирован
19:30 Харьковские Соколы - БК Запорожье Запланирован -:- Запланирован
Теннис
ATP 2021 (Doha, Qatar)
13:30 Тэйлор Гэрри Фритц - Denis Shapovalov Запланирован -:- Запланирован
14:50 Андрей Рублёв - Мартон Фускович Запланирован -:- Запланирован
17:00 Николай Басилашвили - Роджер Федерер Запланирован -:- Запланирован
18:20 Доминик Тим - Роберто Баутиста-Агут Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Doha, Qatar, Doubles)
13:30 Кабал Х С / Фарах Р - Daniell M / Oswald P Запланирован -:- Запланирован
16:00 Карацев А / Рублёв А - Chardy J / Martin F Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Marseille, France)
14:30 Пьерр Хьюз Херберт - Камерон Норри Запланирован -:- Запланирован
15:50 Alejandro Davidovich Fokina - Артур Риндеркнеч Запланирован -:- Запланирован
18:30 Даниил Медведев - Егор Герасимов Запланирован -:- Запланирован
19:50 Лукаш Пуйлл - Стефанос Циципас Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
12:30 Lammons N / Withrow J - Люк Бамбридж / Доминик Инглот Запланирован -:- Запланирован
15:30 Арендс С / Пел Д - О'Мара Д / Айсам Уль-Хаг Кьюреши Запланирован -:- Запланирован
16:50 Скупски К / Скупски Н - Ллойд Гласспул / Хелиоваара Х Запланирован -:- Запланирован
18:10 Давидович Фокина А / Марк Лопез - Эбден М / Рейд М Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30 Holger Vitus Nodskov Rune - Бенуа Пер 2-й сет 1:0 2-й сет
15:00 Факундо Баньис - Ласло Дйере Запланирован -:- Запланирован
16:00 Пабло Андухар - Даниел Элахи Галан Риверос Запланирован -:- Запланирован
18:30 Хуан Мануэл Серундоло - Роберто Карбалле Баэна Запланирован -:- Запланирован
19:50 Хуан Пабло Вариллас Патино-Самудио - Фредерико Кориа Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Santiago, Chile, Doubles)
15:00 Андре Горанссон / Оливейра Г - Барриос Вера М / Табило А Запланирован -:- Запланирован
17:00 Рейвн Клаасен / Маклахлан Б - Jarry N / Mayer L Запланирован -:- Запланирован
18:20 Delbonis F / Munar J - Demoliner M / Gonzalez S Запланирован -:- Запланирован
19:40 Симон Болели / Максимо Гонсалез - Arneodo R / Paire B Запланирован -:- Запланирован
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
01:30 Боушар Е / Вандевеге К - Kania-Chodun P / Raina A Запланирован -:- Запланирован
01:30 Buzarnescu M / Friedsam A-L - Болсова Задойнов А / Данка Ковинич Запланирован -:- Запланирован
02:45 Krawczyk D / Olmos G - Надя Подорошка / Соррибес Тормо С Запланирован -:- Запланирован
18:00 Санчес М / Фанни Столлар - Dolehide C / King V Запланирован -:- Запланирован
WTA 2021 (Dubai, UAE)
12:00 Барбора Крейчикова - Анастасия Потапова Запланирован -:- Запланирован
13:15 Элисе Мертенс - Джессика Пегула Запланирован -:- Запланирован
17:00 Гарбин Мугуруса - Арина Соболенко Запланирован -:- Запланирован
18:15 Жил Белен Тейхманн - Cori Gauff Запланирован -:- Запланирован