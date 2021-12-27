Александр Емельяненко досрочно проиграл Марсио Сантосу. Как это было
Александр Емельяненко: «Мне бы хотелось увидеть бой Бетербиева с кем-то по-настоящему именитым»
Россиянин уверен, что боксеру необходимо международное признание
16:48
Александр Емельяненко / Фото: RCC
Скандальный ветеран ММА Александр Емельяненко высказался о будущем российского боксера, чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева (17-0, 17 КО).
«Бетербиев давно доказал свой высокий уровень как боксёра. Мне бы хотелось увидеть его бой с кем-то по-настоящему именитым, с громким именем в мире бокса. Победа над таким боксёром вывела бы его на первые строчки и дала ему международное признание.
Слышал о том, что Федерация бокса обсуждала бой Бетербиев – Канело. Вот это было бы по-настоящему круто».
Напомним, 18-го декабря в Монреале российский боксер досрочно выиграл у американца Маркуса Брауна.
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