Уоррен утверждает, что в случае победы Усика над Джошуа, бойцы не смогут провести немедленный реванш
Александр Емельяненко: «У Джошуа практически нет шансов в поединке с Усиком»
Российский ветеран ММА – о мегафайте в столице Великобритании
13:00
Александр Емельяненко / Фото - championatСкандальный российский боец ММА Александр Емельяненко поделился ожиданиями от предстоящего поединка в рамках хэвивейта между обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинским претендентом Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«У Александра отличная выносливость, он хорошо выбрасывает удары и не будем забывать, что он является нокаутером. Саша постоянно прессингует противника, имеет изрядный арсенал разнообразных ударов и всегда использует разные комбинации, очень редко повторяясь. Украинский боксер не дает передышки своим соперникам и времени для принятия необходимых решений, стараясь загнать их в цейтнот, чтобы у противников не было шансов для активной защиты. А если оппонент плотно обороняется, то и тогда Саша вскрывает защиту своим широким набором приемов. Что касается его ударов, то даже легкие, казалось бы, тычки от Усика обладают изрядной силой и выводят противника из равновесия. Украинец отлично держит темп и всегда заставляет оппонента находиться в напряжении. Я считаю, что в этом бою у Джошуа практически нет шансов, несмотря на все его былые заслуги. На мой взгляд, британцу придется отдать свои пояса украинскому боксеру после этого поединка».
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября. На нашем сайте смотрите онлайн трансляцию поединка.
Напомним, бывший чемпион мира Энди Руис считает, что Джошуа нокаутирует украинца в первой половине боя. А вот действующий обладатель пояса WBC в супертяжах Тайсон Фьюри сомневается в том, что «Эй Джей» способен победить Усика.
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