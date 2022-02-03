Гвоздик: «Готов сыграть за «Металлист» против Усика и «Полесья» на Winter Cup 2022»
Александр Гвоздик поддержал харьковский «Металлист» накануне Winter Cup-2022
Украинский экс-чемпион вылетает в Турцию вместе с президентом клуба Александром Ярославским
11:48
Александр Гвоздик / фото - MIKEY WILLIAMS
Экс-чемпион полутяжелого веса, украинец Александр Гвоздик поддержал харьковский «Металлист» перед стартом товарищеского турнира Winter Cup-2022.
В своем Instgaram Гвоздик опубликовал видео, в котором он, совместно с президентом клуба Александром Ярославским, обратился к фанатам команды и заявил, что будет лично присутствовать на играх турнира.
Стоит отметить, что Гвоздик также заявлял, что готов выйти на поле и сыграть за «Металлист».
Напомним, «Черноморец» попросил организаторов Winter Cup внести важное изменение в регламент.