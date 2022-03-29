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Александр Усик и Parimatch Ukraine выставили на аукцион перчатки с автографом боксера для помощи украинцам

Все вырученные средства пойдут на помощь украинцам
Бокс
11:43
Александр Усик и Parimatch Ukraine выставили на аукцион перчатки с автографом боксера для помощи украинцам

Несколько дней назад чемпион потерял свой дом в Ворзеле, который разгромили оккупанты. Сейчас Александр активно готовится к матчу-реваншу с Энтони Джошуа, который состоится весной. Но это не мешает спортсмену активно записывать видеообращения к украинцам, мотивировать людей продолжать борьбу с агрессором.  

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик, амбассадор ответственной игры Parimatch, продолжает помогать Украине не только словом, но и делом. На днях боксер присоединился к благотворительному аукциону, который инициировала компания Parimatch Ukraine вместе с партнерами. Все вырученные средства будут направлены на покупку лекарств, бронежилетов, тепловизоров и других необходимых вещей для украинцев. 

Александр Усик подписал свои перчатки на пресс-конференции 28 сентября сразу же после победного боя с Джошуа. Аукцион уже начался и проходит на официальной странице Parimatch Ukraine в Instagram. Каждый желающий может написать в комментариях к посту сумму, за которую готов выкупить лот (стартовая цена -15 тыс гривен). Аукцион продлится 48 часом, побеждает ставка с наибольшей суммой.  

Напомним, это уже вторая серия аукциона коллекционных вещей спортсменов из музея Parimatch Ukraine. Победитель первого аукциона купил перчатки Майка Тайсона за 50 тыс гривен и уже перевел средства для помощи Украине. 


 

 

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