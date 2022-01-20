Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция

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Александр Захожий

22 января в Карслуэ (Германия) состоится поединок украинского супертяжеловеса Александра Захожего (15-0, 11 KO) и чеха Павла Соура (14-6, 9 КО).



Захожий в 2021-м году провел бой, победив техническим нокаутом у Сергей Вервейко.

Казалось, что 2022 год только начался, но Соур уже провел бой, выиграв ТКО у джорнимена Яна Хребика.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 21:30.