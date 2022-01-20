Сенченко: «Сиренко и Руденко – два лучших супертяжеловеса в Украине. Но есть еще Захожий»
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
Все главные события боя на XSPORT.ua
20 января 20:17
Александр Захожий
22 января в Карслуэ (Германия) состоится поединок украинского супертяжеловеса Александра Захожего (15-0, 11 KO) и чеха Павла Соура (14-6, 9 КО).
Захожий в 2021-м году провел бой, победив техническим нокаутом у Сергей Вервейко.
Казалось, что 2022 год только начался, но Соур уже провел бой, выиграв ТКО у джорнимена Яна Хребика.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 21:30.