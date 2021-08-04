Али Башир: «Джошуа может победить Усика автоматом и гранатой»

Али Башир и Усик / фото - K2

Бывший тренер Александра Усика (18-0, 13 КО) Джеймс Али Башир поделился мнением о следуюещм бое украинца против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Специалист уверен, что у боксеров есть равные шансы на победу в поединке 25 сентября в Лондоне, Великобритания.

Джошуа – Усик — для меня это равный бой из-за стилей. Из-за этого я приравниваю одного к другому. Бой — 50 на 50.

«У Джошуа нет этой ауры Санни Листона и Джорджа Формана. Он не хочет так рисковать. Если бы я тренировал Джошуа, — это то, чем я бы умолял его овладеть. Ты большой парень — используй это! Я бы постоянно тренировал его с таким уклоном. Когда ты стоишь и высоко оцениваешь другого парня — ты просто зарождаешь в нём огонь. Потуши огонь и осыпь его ударами в голову, в грудную клетку, куда угодно — ты же большой сильный парень. Выйди и завладей преимуществом с самого начала. Если они будут отвечать, как и должны, то снова бей. В нём нет зверя внутри.

Джошуа же огромный парень. Нельзя, чтобы Усик чувствовал себя комфортно, потому что если он почувствует себя комфортно, — он надерёт твой зад! Нельзя позволять ему войти в его колею, нужно прекратить это. Если позволить Усику бить, кружить, уворачиваться и куражиться — у тебя будет тяжёлая ночь! Заставь свою ж*пу работать! Самая плохая вещь, которую ты можешь сделать, — это пытаться боксировать с Усиком. Потому что если Усик войдёт в свой ритм, — он надерёт твой зад! Я вам говорю.

Думаете, что Усик этого не знает. Это очень-очень мудрый оппонент. Вероятно, самый мудрый оппонент, с которым когда-либо встречался Джошуа. Не думайте, что он не знает последствий от встречи с Энтони Джошуа. Он очень хорошо знает, что может делать Джошуа. Если бы я тренировал Джошуа, я бы готовил его на 7-раундовый бой. Мы бы вышли на поединок, чтобы нокаутировать этого бойца. Чтобы нокаутировать его, нужно завязать с ним бой. Ты не выйдешь, чтобы шлёпать его и превзойти по очкам. Нет. Это игра Усика. 7 раундов! И я бы напоминал ему каждый раунд, сколько нам осталось раундов, чтобы выполнить работу. Не нужно выходить и пытаться быть с ним учёным, потому что это игра Усика. Он — ученый».