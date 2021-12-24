Бывший тренер Кличко и Усика назвал самого опасного соперника для Ломаченко
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Специалист считает, что Владимир не смог бы угнаться за Александром
08:19
Владимир Кличко и Александр Усик / Фото: Instagram
Джеймс Али Башир, ранее работавший с Александром Усиком
(19-0, 13 KO) и Владимиром Кличко, в интервью Youtube-каналу «Тайк Майсон» порассуждал о возможном поединке укрианских супертяжей:
Усик был бы слишком сложным испытанием для Владимира в его 46 лет. Это было бы просто нереально тяжело. Усик – это дилемма. Нельзя просто вернуться и боксировать с Александром. Он везде, так еще и с ударом.
В медиа пространстве говорят, что у Усика недостаточно мощи для хэвивейта. Что я говорю таким ребятам? Спросите об этом Энтони Джошуа или Тони Белью. И они вам скажут немного иное.
Также американец заявил, что Владимир способен вернуться и стать чемпионом.
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