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Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил

Специалист считает, что Владимир не смог бы угнаться за Александром
Бокс Профессиональный бокс
08:19
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Владимир Кличко и Александр Усик / Фото: Instagram

Джеймс Али Башир, ранее работавший с Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Владимиром Кличко, в интервью Youtube-каналу «Тайк Майсон» порассуждал о возможном поединке укрианских супертяжей:

Усик был бы слишком сложным испытанием для Владимира в его 46 лет. Это было бы просто нереально тяжело. Усик – это дилемма. Нельзя просто вернуться и боксировать с Александром. Он везде, так еще и с ударом.

В медиа пространстве говорят, что у Усика недостаточно мощи для хэвивейта. Что я говорю таким ребятам? Спросите об этом Энтони Джошуа или Тони Белью. И они вам скажут немного иное.

Также американец заявил, что Владимир способен вернуться и стать чемпионом.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Владимир Кличко Джеймс Али Башир Александр Усик

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