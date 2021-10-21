Али Башир – о возможном возвращении Владимира Кличко: «За ним всегда будет эффект неожиданности»

Кличко и Али Башир / Фото: ukrinform.ru

Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Джеймс Али Башир заверил, что легендарный супертяж способен вернуться в топ супертяжелого дивизиона:



Вместе с Эмануэлем Стюардом я долго тренировал Владимира. На мой взгляд, тебе нужно провести два-три разминочных боя, чтобы вернуться в бокс, вместо того чтобы запрыгнуть обратно в ринг и принять поединок. Я знаю, что Кличко спаррингует, но спарринги – это совершенно другая история в сравнении с настоящим боем на ринге. Поэтому я бы согласился на один-два поединка, прежде чем переходить к большому бою.