Бывший тренер Кличко и Усика назвал единственную возможность досрочно победить Фьюри
Али Башир – о возможном возвращении Владимира Кличко: «За ним всегда будет эффект неожиданности»
Американский специалист уверен, что украинец может вернуться на вершину супертяжелого веса
23:00
Кличко и Али Башир / Фото: ukrinform.ru
Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Джеймс Али Башир заверил, что легендарный супертяж способен вернуться в топ супертяжелого дивизиона:
Владимир обладает нокаутирующим ударом с обеих рук. За ним всегда будет эффект неожиданности. Так что его нельзя сбрасывать со счетов в любом бою против кого бы то ни было. У него всегда будет мощь. А в случае с Владимиром он может ударить с обеих рук. К тому же Кличко обладает хорошими боксерскими навыками, так что нельзя списывать его со счетов.
Вместе с Эмануэлем Стюардом я долго тренировал Владимира. На мой взгляд, тебе нужно провести два-три разминочных боя, чтобы вернуться в бокс, вместо того чтобы запрыгнуть обратно в ринг и принять поединок. Я знаю, что Кличко спаррингует, но спарринги – это совершенно другая история в сравнении с настоящим боем на ринге. Поэтому я бы согласился на один-два поединка, прежде чем переходить к большому бою.
Также Башир рассказал, как Александру Усику (19-0, 13 KO) досрочно победить Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).
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