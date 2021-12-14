Сиренко: «Чувствовалось, что Комми вышел против Ломаченко не просто отбыть номер, реально хотел победить»
Али Башир: «Очень хотел бы, чтобы Сиренко после боя с Руденко вышел против Гассиева»
Американский наставник – о грядущем бое своего подопечного
14 декабря 14:27
Али Башир и Сиренко / Фото - K2 PromotionsНаставник непобежденного украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко (18-0, 15 КО), Джеймс Али Башир, прокомментировал грядущий бой своего подопечного с Андреем Руденко (34-5, 20 KO).
Цитирует американского специалиста b-1boxing.com.
Кого считаете более серьезным оппонентом: Руденко или Валлиша?
«Тут нельзя сказать однозначно. У Руденко репутация стойкого бойца, он боксировал чуть ли не со всем дивизионом. Валлиша последнее время преследуют неудачи, так что я бы сказал, что Руденко сейчас более серьезный соперник, чем Валлиш».
Глава В1 Promotions говорил о том, что после следующего боя Влад может попасть в топ-20 рейтинга WBC. Бой против Руденко – хороший тест для Сиренко перед выходом на такой уровень?
«Да, на данном этапе карьеры Влада – это то, что ему нужно. Руденко – хороший тест, потому что он боксировал едва ли не со всем дивизионом, и никто его пока не остановил. Никто его по-настоящему не сломил, понимаете? Поэтому моя цель как тренера – настроить Влада на убедительную победу. На победу, которая остановит Руденко».
Кто мог быт стать следующим подходящим соперником для Влада? Как насчет Гассиева?
«Да, Гассиев мог бы стать отличным соперником для Влада. Думаю, они бы показали зрелищный бой. Я бы очень хотел, чтобы после этого боя Влад вышел против Гассиева, показал, что готов драться на новом уровне. В победе Влада я не сомневаюсь».
Поединок между Сиренко и Руденко состоится 18 декабря.
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