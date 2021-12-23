Али Башир: «Очень хотел бы, чтобы Сиренко после боя с Руденко вышел против Гассиева»
Али Башир: «У Усика точно есть шансы на победу с бою с Фьюри»
Американский специалист отметил разницу в габаритах боксеров
14:25
Джеймс Али Башир / Фото - FacebookБывший наставник обладателя титулов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО) Джеймс Али Башир в интервью YouTube-каналу «Тайк Майсон» высказался о возможном бое украинца с чемпионом WBC в хэвивейте Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Я думаю, что Тайсон Фьюри был бы фаворитом в таком бою. Я так думаю по многим причинам. Считаю, что в этом бою Усик будет сражаться до самого конца. У Усика точно есть шансы на победу, но будут очевидны проблемы из-за габаритов».
Напомним, Усик и Башир прекратили сотрудничество в 2017 году.
Ранее Энтони Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком.