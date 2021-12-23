Али Башир: «Усик на том же уровне, что были Кличко и Леннокс Льюис»

Александр Усик / Фото: Facebook Усика

Американский специалист Джеймс Али Башир высказался в интервью Youtube-каналу «Тайк Майсон» о кэмпах Александра Усика (19-0, 13 KO) и сравнил их с тренировочными лагерями Владимира Кличко и Леннокса Льюиса:



Я работал с Владимиром много лет. Также немало лет я работал и с Льюисом. И их лагери были пошаговыми. Все работало, как часы. Все было последовательным, четким. Расписано было по дням и часам.

Усик был немного другим во время тренировок. Но он всегда был трудолюбивым, выкладывался на максимум и серьезно относился ко всему. Также Александр был хорошим учеником.