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Али Башир: «Владимир Кличко может вернуться»

Бывший тренер украинца не так давно видел супертяжа в деле
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 22:56
Али Башир: «Владимир Кличко может вернуться»
Фото: Instagram

Экс-тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир рассказал в интервью Youtube-каналу «Тайк Майсон» о недавнем разговоре с украинцем:

Ох… Владимир и Виталий. Я люблю этих ребят. Я обожал работать с ними. И кто знает? Владимир может вернуться. Я имею ввиду, что он все еще в хорошей форме. Я видел его тренировки на олимпийской базе. Четыре раза я видел его на тренировках, и он все еще хорош.

Я спросил ему: «Почему ты в такой хорошей форме?» А он мне ответил: «Это не твое дело». Так что может быть, что он что-то скрывает. Он в классной форме. Я думаю, что он может вернуться и снова стать чемпионом мира. У него для этого есть навыки и сила. 

Джеймс заявил, что обладатель титулов WBA/WBO/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) находится на уровне Владимира и Леннокса Льюиса.


Олег Шумейко-младший
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