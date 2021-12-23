Башир: «Я не видел таких боксеров, которые хотели бы реванша с Ломаченко»
Али Башир: «Владимир Кличко может вернуться»
Бывший тренер украинца не так давно видел супертяжа в деле
23 декабря 22:56
Фото: Instagram
Экс-тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир рассказал в интервью Youtube-каналу «Тайк Майсон» о недавнем разговоре с украинцем:
Ох… Владимир и Виталий. Я люблю этих ребят. Я обожал работать с ними. И кто знает? Владимир может вернуться. Я имею ввиду, что он все еще в хорошей форме. Я видел его тренировки на олимпийской базе. Четыре раза я видел его на тренировках, и он все еще хорош.
Я спросил ему: «Почему ты в такой хорошей форме?» А он мне ответил: «Это не твое дело». Так что может быть, что он что-то скрывает. Он в классной форме. Я думаю, что он может вернуться и снова стать чемпионом мира. У него для этого есть навыки и сила.
Джеймс заявил, что обладатель титулов WBA/WBO/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) находится на уровне Владимира и Леннокса Льюиса.
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