Али Башир: «Владимир Кличко может вернуться»

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Экс-тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир рассказал в интервью Youtube-каналу «Тайк Майсон» о недавнем разговоре с украинцем:

Я спросил ему: «Почему ты в такой хорошей форме?» А он мне ответил: «Это не твое дело». Так что может быть, что он что-то скрывает. Он в классной форме. Я думаю, что он может вернуться и снова стать чемпионом мира. У него для этого есть навыки и сила.