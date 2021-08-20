Альварес и Плант договорились о поединке за все пояса суперсреднего веса
Альварес: «6 ноября поднимем мексиканский бокс на вершину»
Лучший боксер современности – о титульном поединке с Плантом
15:58
Сауль Альварес / Фото - bleacherreportЧемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в суперсреднем дивизионе Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) в Instagram прокомментировал анонс поединка против обладателя титула IBF Калеба Планта (21-0, 12 KO).
«6 ноября мы поднимем мексиканский бокс на вершину. Идем за поясом, которого нам не хватает».
Напомним поединок Альварес – Плант запланирован на 6 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).