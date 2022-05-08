Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Альваресом
Альварес: «Бивол – великий боксер, я проиграл сегодня»
Канело потребовал реванш у россиянина
11:50
Сауль Альварес / фото - marca.com
Мексиканец Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) прокомментировал свое поражение в бою с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 KO).
Альвареса цитирует ESPN:
«Я хочу реванш. Это так не закончится. Никаких оправданий, я проиграл сегодня. Бивол – великий боксер. Я чувствовал его силу. Он идет вперед и отлично чувствует дистанцию».
Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.
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