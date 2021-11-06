Альварес: «Чувство, которое я больше никогда не хочу пережить снова –поражение»

Канело вспомнил свой бой с Флойдом Мейвезером

Сауль Альварес / фото - Getty Images

Лидер рейтинга P4P, чемпион WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) поделился воспоминаниями о своем единственном поражении в карьере, которое потерпел в бою с легендарным Флойдом Мейвезером. Цитирует Канело портал DAZN.

«Мне в то время было 23 года и для моей карьеры это был очень большой опыт. В ту ночь благодаря бою с Мейвезером я узнал кое-что очень важное. Чувство, которое я больше никогда не хочу пережить снова — поражение. Так что мне нужно делать? Продолжать учиться, тренироваться и побеждать».

Уже в воскресенье, 7-го ноября, Канело предстоит сойтись в ринге с Калебом Плантом (21-0, 12 КО) за звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, Плант пообещал умирающей дочери стать чемпионом мира.

Прогноз на бой Канело – Плант.

Онлайн трансляция боя Сауль Альварес - Калеб Плант. Начало – 7-го ноября, в 07:00.