«Ставлю на Канело, но верю в Планта». Джозеф Паркер дал прогноз на предстоящий бой
Альварес: «Чувство, которое я больше никогда не хочу пережить снова –поражение»
Канело вспомнил свой бой с Флойдом Мейвезером
12:02
Сауль Альварес / фото - Getty Images
Лидер рейтинга P4P, чемпион WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) поделился воспоминаниями о своем единственном поражении в карьере, которое потерпел в бою с легендарным Флойдом Мейвезером. Цитирует Канело портал DAZN.
«Мне в то время было 23 года и для моей карьеры это был очень большой опыт. В ту ночь благодаря бою с Мейвезером я узнал кое-что очень важное. Чувство, которое я больше никогда не хочу пережить снова — поражение.
Так что мне нужно делать? Продолжать учиться, тренироваться и побеждать».
Уже в воскресенье, 7-го ноября, Канело предстоит сойтись в ринге с Калебом Плантом (21-0, 12 КО) за звание абсолютного чемпиона мира.
Напомним, Плант пообещал умирающей дочери стать чемпионом мира.
Прогноз на бой Канело – Плант.
Онлайн трансляция боя Сауль Альварес - Калеб Плант. Начало – 7-го ноября, в 07:00.