Альварес: «До звонка Рейносо я даже представить не мог, что речь могла пойти о тяжелом весе»

Мексиканец не подозревал о том, что его тренер попросит об организации боя с Илунгой Макабу

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com Абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) признался, что он даже не подозревал о том, что его тренер Эдди Рейносо попросит об организации поединка с Илунгой Макабу (28-2, 25 КО), и был шокирован, как и все, когда прочитал эту новость в социальных сетях. Канело цитирует издательство boxingscene.com: «Я даже не знал, что Эдди хочет сделать что-то подобное. Я узнал об этом из социальных сетей. Я неоднократно говорил, что если Эдди попытается что-то сделать сумасшедшее, я всегда поддержу его. Я его воин. После того, Рейносо получил ответ от WBC, позвонил и сказал мне, что я должен принять решение. Но до этого я даже представить не мог, что речь могла пойти о тяжелом весе. Эдди всегда думает и планирует все наперед, но для меня это был шок. Бой еще не сделан. Мы хотим попробовать все организовать и выступить в тяжелом весе. В январе посмотрим, что нас ждет». Сауль Альварес высказался о своем дебюте в крузервейте.

Рене Тер Велде