Альварес: «После боя Плант сказал мне, что хотел продолжить драться»
Альварес: «Если честно, защита Планта меня немного расстраивала»
Мексиканец отметил навыки американца
11:30
Фото: skysports.com
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) отметил защитные навыки американца Калеба Планта (21-1, 12 КО).
Канело цитирует ресурс badlefthook.com:
«Если честно, защита Планта меня немного расстраивала, особенно до пятого раунда. Но во второй половине боя все было именно так, как мы и представляли. В итоге мы одержали победу, и это все, что имеет значение».
Сауль Альварес победил Калеба Планта техническим нокаутом в 11-м раунде.
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