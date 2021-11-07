Альварес стал абсолютным чемпионом мира
Альварес: «Эта победа для всех, в особенности в Мексике»
Канело также выразил уважение в адрес Планта
07:50
Сауль Альварес / фото - skysports.com
Новоиспеченный абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) прокомментировал свою досрочную победу над американцем Калебом Плантом (21-1, 12 КО) в мэйн-ивенте вечера бокса в Лас-Вегасе.
Мексиканца цитирует портал thesun.co.uk:
«Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел сюда. Было нелегко дойти до этого этапа. Но благодаря вашей поддержке, благодаря моей семье и моей команде мы зашли так далеко. Эта победа для всех, в особенности в Мексике.
Мое уважение Калебу Планту. Он потрясающий боец с большим количеством навыков. В конце концов, мы мужчины. Он хотел дальше драться со мной, желал продолжить бой. Ему нечего стыдиться, сегодня мы провели отличный поединок. Но, безусловно, мы взяли в нем верх».
Сауль Альварес победил Калеба Планта техническим нокаутом в 11-м раунде.