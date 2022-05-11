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Альварес, Фьюри и блогер Джейк Пол. Сколько заработали самые высокооплачиваемые спортсмены из мира бокса

В перечне топ-100 самых прибыльных за год атлетов нашлось место трем боксерам
Бокс Профессиональный бокс
21:52
Альварес, Фьюри и блогер Джейк Пол. Сколько заработали самые высокооплачиваемые спортсмены из мира бокса
Фото: sportskeeda.com

Портал Sportico опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов за календарный год.

3 боксера застолбили за собой место в топ-50 по годовому окладу – чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO), абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO), который недавно совершил неудачный вояж в полутяжелый вес, и блогер Джейк Пол (5-0, 4 KO), резко ворвавшийся в топы по кол-ву продаж PPV. Причем, в отличие о тенниса, где большая часть прибыли – спонсорские контракты – основные деньги были получены как раз благодаря выступлениям на ринге.

Фото: sportico.com

Напомним, что после поражения от россиянина менеджер Александра Усика (19-0, 13 KO) сказал больше не упоминать о возможном поединке Канело и украинца – не потянет.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Сауль Альварес Джейк Пол Тайсон Фьюри

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