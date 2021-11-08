Вдвое больше, чем у Усика и Джошуа вместе взятых. Известен гонорар Альвареса за бой с Плантом
Альварес готов провести третий поединок с Головкиным
Лидер второго полусреднего дивизиона не намерен опускаться в весе
08:41
Сауль Альварес и Геннадий Головкин / Фото - RTАбсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) заявил, что он всегда готов к большим поединка и не против провести третий бой с обладателем титула IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).
Цитирует Канело ESPN.
«Я бы с удовольствием провел бой с Головкиным. Почему нет? Если он готов подняться во второй средний вес, я готов. Всегда. Я всегда открыт для самых лучших боев. Быть абсолютным чемпионом не просто. Вы спрашиваете меня, и я отвечаю: «Почему нет?» Я всегда готов драться с любым».
Напомним, в сентябре 2017 года в бою Альварес – Головкин судьи насчитали ничью, а уже через год победа был за Канело. Сейчас мексиканцу 31 год, а вот GGG уже 39 лет.
Головкин должен подраться с японцем Риотой Муратой в самом конце года, но это еще не официально.
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