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Альварес и Плант вскоре подпишут контракт на поединок. Известны сроки мегафайта
Команды боксером находятся на завершающей стадии переговоров
14:07
Альварес и Плант / Фото - flipboard.comКоманды лидеров второго среднего дивизиона, обладателя титулов WBA, WBC и WBO мексиканца Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) и чемпиона мира по версии IBF американца Калеба Планта (21-0, 12 КО), находятся на этапе завершения переговоров относительно организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира. Об этом в Twitter сообщает журналист ESPN/The Athletic Майк Коппинджер.
«Источники: Канело Альварес и Калеб Плант опять приблизились к поединку за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе на PBC/FOX PPV, который на этот раз состоится в ноябре. Изначально бой планировался на 18 сентября».
Ранее планировалось, что поединок между боксерами состоится 18 сентября, однако потом было принято решение перенести бой на ноябрь.