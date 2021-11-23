Альварес и Плант заработали за бой в 14 раз больше чем все участники топового турнира UFC 268

Это с учетом гонораров Камару Усмана и Колби Ковингтона





Плант - Альварес / Фото: marca.com Суперзвездный боксер Сауль Альварес и его соперника Калеб Плант заработал гонорары, которые в 14 раз больше всех вместе взятых гонораров турнира UFC 268, в главном событии которого чемпион полусреднего весе Камару Усман (20-1) провел реванш с Колби Ковингтоном (16-3). Об этом сообщил CombaTalk.

Гонорар Планта составил $10 млн, а его соперника Альваресе – $40 млн. Весь кард UFC 268 заработал $3,6 млн. Отметим, что предварительные поединки UFC 268 показывали на ESPN+, UFC Fight Pass и ESPNews, что принесло промоушену солидную сумму с трансляций. При этом, предварительный кард боксерского шоу Альварес – Плант вообще нигде не транслировались. Напомним, после боя с Плантом Альварес пожертвовал $1 млн на борьбу с детским раком.

Карен Агабекян