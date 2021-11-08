Забавный момент в поединке за «абсолюта». Альварес и Плант нашли время для дружеского разговора во время боя
Альварес: «Хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня на протяжении 60 боев»
Мексиканец обратился к болельщикам после победы над Плантом
19:20
Сауль Альварес / фото - boxingscene.com
Лидер рейтинга «pound-for-pound» и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76.2 кг), мексиканец Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) обратился к своим болельщикам после досрочной победы над американцем Калебом Плантом (21-1-0, 12 KO) в минувшую субботу.
«Хочу поблагодарить свою команду, свою семью и всех тех, кто поддерживал меня на протяжении 60 боев. В субботу вечером мы вошли в историю».
Сауль Альварес победил Калеба Планта техническим нокаутом в 11-м раунде.