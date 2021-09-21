Плант: «Это не значит, что Альварес непобедим»
Альварес: «Хочу стать первым абсолютным чемпионом в суперсреднем весе и сотворить историю»
Лидер рейтинг Р4Р намерен оставить после себя наследие
19:44
Сауль Альварес / Фото - ringside24Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем дивизионе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) рассказал о дальнейших карьерных планах.
Цитирует Канело BoxingScene.
«Это то, как я хочу строить свою карьеру, творить историю. Такие вещи, как становление первым абсолютным чемпионом в суперсреднем весе, делают историю. Я очень счастлив, что могу стать одним из немногих, кто может похвастаться подобным. Для моей страны это будет огромным достижением. Я хочу, чтобы меня запомнили, как одного из величайших в истории спорта».
Напомним, Альварес свой следующий поединок проведет 6 ноября в Лас-Вегасе против чемпиона IBF в суперсреднем весе Калеба Планта.
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