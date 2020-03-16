Альварес назвал Хирна лучшим промоутером на свете

Сауль Альварес и Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Чемпион WBC и WBA во втором среднем весе Сауль Альварес полностью доволен совместной работой с главой промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирном, сообщает boxingscene.com.

Я рад, что имею возможность сотрудничать с такого рода промоутером. И это правда, что мы подписали с ним соглашение на два поединка, в феврале и мае [бой с Авни Йылдырымом и Билли Джо Сондерсом]. Мне нравится работать таким образом, тогда как Эдди счастлив продолжать наше партнерство.

Мы уже попросили Хирна начать переговоры относительно выступления в сентябре, возможно, против [Калеба] Планта, и он тут же связался с их командой. Мы также обсудили возможность подраться в декабре, и в мае 2022 года. Да, мы с Эдди Рейносо намерены и дальше работать с Эдди в течение многих лет».