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Альварес не проведет поединок в сентябре. Известны новые сроки возвращения мексиканца в ринг

Лучший боксер современности до сих пор находится в поисках оппонента
Бокс Профессиональный бокс
07:20
Альварес не проведет поединок в сентябре. Известны новые сроки возвращения мексиканца в ринг
Сауль Альварес / Фото - si.com
Чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем дивизионе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) не выйдет в ринг сентябре из-за того, что не сможет должным образом подготовиться к этой дате. Об этом в Twitter сообщил авторитетный инсайдер Майк Коппинджер.

«Переговоры с Дмитрием Биволом шли своим ходом, но у бойцов истекло время и они не смогут провести полноценные тренировочные лагеря. Поскольку никаких контрактов подписано не было, Альварес не будет драться в уикенд дня независимости Мексики. Будет интересно взглянуть, кто станет его следующим соперником в ноябре».


Позже данную информацию подтвердил президент Matchroom Boxing, и по совместительству промоутер мексиканца, Эдди Хирн.

«Сегодня разговаривал с Канело и его командой. Сауль готовится вернуться на ринг в ноябре. Вскоре будет больше новостей».

Напомним, ранее сообщалось, что Канело может провести поединок против чемпиона мира по версии IBF россиянина Дмитрия Бивола.

Владимир Кириченко
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Теги

Сауль Альварес Эдди Хирн

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