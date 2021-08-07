Хирн рассказал, с кем Альварес проведет поединок в сентябре
Альварес не проведет поединок в сентябре. Известны новые сроки возвращения мексиканца в ринг
Лучший боксер современности до сих пор находится в поисках оппонента
07:20
Сауль Альварес / Фото - si.comЧемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем дивизионе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) не выйдет в ринг сентябре из-за того, что не сможет должным образом подготовиться к этой дате. Об этом в Twitter сообщил авторитетный инсайдер Майк Коппинджер.
«Переговоры с Дмитрием Биволом шли своим ходом, но у бойцов истекло время и они не смогут провести полноценные тренировочные лагеря. Поскольку никаких контрактов подписано не было, Альварес не будет драться в уикенд дня независимости Мексики. Будет интересно взглянуть, кто станет его следующим соперником в ноябре».
Позже данную информацию подтвердил президент Matchroom Boxing, и по совместительству промоутер мексиканца, Эдди Хирн.
«Сегодня разговаривал с Канело и его командой. Сауль готовится вернуться на ринг в ноябре. Вскоре будет больше новостей».
Напомним, ранее сообщалось, что Канело может провести поединок против чемпиона мира по версии IBF россиянина Дмитрия Бивола.
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