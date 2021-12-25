Альварес непобедимый? Эксперты помозговали и назвали самых опасных соперников для Канело

Большинство сошлись на трех боксерах

Мнение

Сауль Альварес / Фото - skysports.com

Сейчас, кажется, вас могут принять за сумасшедшего, если вы начнете хотя бы сомневаться в том, что Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) – лидер рейтинга P4P, лучший боксер мира.

Мексиканец – абсолютный чемпион во втором среднем весе, обладатель титулов в четырех весовых категориях. Он ярко боксирует, дерется с неплохой оппозицией и не ограничен в выборе соперников – является свободным агентом.

Сейчас Канело выглядит настолько круто, что, кажется, его не победить. Впрочем…

Эксперты Sky Sports, а среди них достаточно уважаемых личностей, решили поразмыслить над тем, кто станет для Альвареса наибольшим вызовом. Конечно же, они учитывали то, что рыжий сейчас нацелен на крузервейт.

Если мы берем от среднего до полутяжелого дивизионов, то я не назову никого, кто может побить Канело. Может, Бетербиев будет угрозой, потому что он зверь, а еще он доказал, что является хорошим боксером.

Если Канело не сможет сдерживать и контролировать соперника своими скоростью и мощью, то ему предстоит непростое испытание. Это должен быть кто-то, кто готов принять то, что есть у Канело, чтобы получить возможность в отместку нанести свои удары.

Бетербиев может потрясти Канело. И поглотит то, что будет лететь в него.

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Канело может сам стать своей самой большой угрозой, если поднимется слишком высоко в весе. Думаю, там он может встретиться с парнями, которые будут для него слишком большими и мощными. Сложно делать ставки против него, но да, есть определенные люди, которые все же опасны для него.

Все еще остались вопросы о его первом поединке против Головкина, который завершился вничью. GGG все еще остается угрозой для Альвареса, если Канело решит вернуться в средний вес.

Любой топовый боксер полутяжелого веса может быть угрозой для Альвареса, как и, конечно, крузервейта. Мы не знаем может ли Александр Усик вернуться в крузервейт, ведь сейчас он сконцентрирован на самом престижном дивизионе – супертяжелом. Но я считаю, что Усик может побить Альвареса. Он слишком большой и слишком хороший для него.

Когда Канело поднялся в полутяжелый вес, то умно подошел к подбору соперника Сергея Ковалева, который уже приближался к закату своей карьеры. Но у Артура Бетербиева есть хорошие шансы побить Канело в отличном поединке. Не думаю, что это будет односторонний бой, потому что Бетербиев – хороший полутяж, он первый номер дивизиона, реальная угроза.

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Размеры и вес – это главные угрозы для Канело. Если он поднимется в крузервейт, то там будут большие соперники. Он может подраться с Илунгой Макабу, которого люди считают простым оппонентом, но это не так. У Макабу есть удар. Я знаю, что он не самый крупный из тех парней, но он все равно достаточно большой, тяжело бьет, он жесткий.

Но если Канело пойдет в полутяжи, то я верю, что ему по силам побить Артура Бетербиева. Действительно верю. Дмитрий Бивол должен оказаться для него немного неудобным. Бивол метко бьет, хорош на ногах, он будет настоящим вызовом для Канело. Эти парни в полутяжелом весе будут угрозой, но я все равно думаю, что Альварес найдет путь для победы.

Канело является самой большой угрозой для себя. Поднимаясь в крузервейт он может пытаться откусить больше, чем сможет проглотить. Меня как бывшего боксера первого тяжелого веса немного оскорбляет то, что этот маленький человек собирается подняться в этот дивизион. Любой стоящий крузер подумает: «Нет, это не пройдет».

Именно поэтому такой человек как Александр Усик может захотеть опуститься в весе и доказать это. Есть достаточно крузеров, как Макабу, которых можно побить. Но есть другие бойцы, которых Канело не сможет побить даже в течение миллиона лет. Самой большой угрозой Альвареса является он сам.

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Вам нужна мощь, чтобы заслужить уважение Альвареса, но я не думаю, что только этого будет достаточно. Канело настолько умен, настолько хорош, что я не вижу никого, кто может создать ему проблемы, особенно во втором среднем весе.

Дэвид Бенавидес барражирует между вторым средним и полутяжелым дивизионами. Он очень обученный боец, но ему нужно больше дисциплины. А в поединке против Канело нужно быть дисциплинированным.

Лучшие полутяжеловесы, такие как Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, станут настоящим испытанием для Канело.

Он говорит о бое с Илунгой Макабу в первом тяжелом весе. Наверное, Канело готов избивать его весь день. Но неожиданно он может оказаться в поединке совершенно другого типа.

Усик будет слишком большим для него, но сейчас я сомневаюсь, что Усик сейчас когда-либо захочет опускаться в крузервейт.

Потрясающе, что Канело бросает вызов самому себе во всех смыслах и формах. Я лично для себя решил, что стоит наслаждаться Альваресом пока он здесь, потому что он очень и очень особенный боксер.

Артур Бетербиев – опасный вариант в полутяжелом весе. Он боксировал с ужасным рассечением, чтобы продлить свою серию нокаутов после боя с Маркусом Брауном.

Александр Усик будет серьезной угрозой для Альвареса в крузервейте. Да, Канело может выиграть пояс против Илунги Макабу, но если Усик вернется в дивизион, то... он уже дал всем понять, что является абсолютным королем этого дивизиона.

Итак, итоги. Получается, британские эксперты считают самыми опасными угрозами для Сауля Альвареса Артура Бетербиева, Александра Усика и самого Канело. В целом, с таким мнением сложно не согласиться.

Интересно, решится ли мексиканец встретиться с соперниками, которые представляют самую большую опасность?