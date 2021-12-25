Альварес непобедимый? Эксперты помозговали и назвали самых опасных соперников для Канело

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняПеле – король не только футбола. Недавно ему удалили опухоль – он не унывает, а только мотивирует других
матч-центр
Вчера 30
Сейчас 1
Сегодня 3
Завтра 13
Развернуть Свернуть
Хоккей (15 событий из 16) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:45 Белый Барс - Донбасс 0:1 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Баффало Сэйбрс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Миннесота Уайлд - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз -:- Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс -:- Перенесен
05:00 Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 96:98 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Хьюстон Рокетс 118:106 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Орлеан Пеликанс 104:110 Окончен
02:30 Майами Хит - Детройт Пистонс 115:112 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардз 117:124 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Милуоки Бакс 95:102 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс 107:115 Окончен
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер 113:101 Окончен
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс 128:116 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис 113:104 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс 110:138 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:00 БК Запорожье - Днепр 67:80 Окончен
18:00 Прометей - Харьковские Соколы 90:74 Окончен
19:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет 68:85 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
19:00 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 61:51 Перерыв
Хоккей (1 событие из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
15:00 Мариуполь - Краматорск 2:4 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
19:00 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 61:51 Перерыв
21:30 Милуоки Бакс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Лидс : Перенесен
17:00 Манчестер Сити - Лестер -:- Запланирован
17:00 Тоттенхэм - Кристал Пэлас -:- Запланирован
17:00 Вест Хэм - Саутгемптон -:- Запланирован
17:00 Норвич - Арсенал -:- Запланирован
19:30 Астон Вилла - Челси -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 6) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
21:00 Финляндия - Германия -:- Запланирован
23:30 Россия - Швеция -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
13:00 Белый Барс - СК Сокол -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
00:00 Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:30 Юта Джаз - Даллас Маверикс -:- Запланирован
22:30 Майами Хит - Орландо Мэджик -:- Запланирован

Альварес непобедимый? Эксперты помозговали и назвали самых опасных соперников для Канело

Большинство сошлись на трех боксерах
Бокс Профессиональный бокс
18:16
Альварес непобедимый? Эксперты помозговали и назвали самых опасных соперников для Канело Мнение
Сауль Альварес / Фото - skysports.com

Сейчас, кажется, вас могут принять за сумасшедшего, если вы начнете хотя бы сомневаться в том, что Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) – лидер рейтинга P4P, лучший боксер мира.

Мексиканец – абсолютный чемпион во втором среднем весе, обладатель титулов в четырех весовых категориях. Он ярко боксирует, дерется с неплохой оппозицией и не ограничен в выборе соперников – является свободным агентом.

Сейчас Канело выглядит настолько круто, что, кажется, его не победить. Впрочем…

Эксперты Sky Sports, а среди них достаточно уважаемых личностей, решили поразмыслить над тем, кто станет для Альвареса наибольшим вызовом. Конечно же, они учитывали то, что рыжий сейчас нацелен на крузервейт.

Мэттью Маклин, экс-претендент на пояс чемпиона мира

Если мы берем от среднего до полутяжелого дивизионов, то я не назову никого, кто может побить Канело. Может, Бетербиев будет угрозой, потому что он зверь, а еще он доказал, что является хорошим боксером.

Если Канело не сможет сдерживать и контролировать соперника своими скоростью и мощью, то ему предстоит непростое испытание. Это должен быть кто-то, кто готов принять то, что есть у Канело, чтобы получить возможность в отместку нанести свои удары.

Бетербиев может потрясти Канело. И поглотит то, что будет лететь в него.

Наташа Джонас, экс-претендент на статус абсолютного чемпиона мира

Канело может сам стать своей самой большой угрозой, если поднимется слишком высоко в весе. Думаю, там он может встретиться с парнями, которые будут для него слишком большими и мощными. Сложно делать ставки против него, но да, есть определенные люди, которые все же опасны для него.

Все еще остались вопросы о его первом поединке против Головкина, который завершился вничью. GGG все еще остается угрозой для Альвареса, если Канело решит вернуться в средний вес.

Карл Фроч, экс-чемпион мира

Любой топовый боксер полутяжелого веса может быть угрозой для Альвареса, как и, конечно, крузервейта. Мы не знаем может ли Александр Усик вернуться в крузервейт, ведь сейчас он сконцентрирован на самом престижном дивизионе – супертяжелом. Но я считаю, что Усик может побить Альвареса. Он слишком большой и слишком хороший для него.

Когда Канело поднялся в полутяжелый вес, то умно подошел к подбору соперника Сергея Ковалева, который уже приближался к закату своей карьеры. Но у Артура Бетербиева есть хорошие шансы побить Канело в отличном поединке. Не думаю, что это будет односторонний бой, потому что Бетербиев – хороший полутяж, он первый номер дивизиона, реальная угроза.

Дейв Колдуелл, тренер (в частности, Дерека Чисоры)

Размеры и вес – это главные угрозы для Канело. Если он поднимется в крузервейт, то там будут большие соперники. Он может подраться с Илунгой Макабу, которого люди считают простым оппонентом, но это не так. У Макабу есть удар. Я знаю, что он не самый крупный из тех парней, но он все равно достаточно большой, тяжело бьет, он жесткий.

Но если Канело пойдет в полутяжи, то я верю, что ему по силам побить Артура Бетербиева. Действительно верю. Дмитрий Бивол должен оказаться для него немного неудобным. Бивол метко бьет, хорош на ногах, он будет настоящим вызовом для Канело. Эти парни в полутяжелом весе будут угрозой, но я все равно думаю, что Альварес найдет путь для победы.

Джонни Нельсон, экс-чемпион мира

Канело является самой большой угрозой для себя. Поднимаясь в крузервейт он может пытаться откусить больше, чем сможет проглотить. Меня как бывшего боксера первого тяжелого веса немного оскорбляет то, что этот маленький человек собирается подняться в этот дивизион. Любой стоящий крузер подумает: «Нет, это не пройдет».

Именно поэтому такой человек как Александр Усик может захотеть опуститься в весе и доказать это. Есть достаточно крузеров, как Макабу, которых можно побить. Но есть другие бойцы, которых Канело не сможет побить даже в течение миллиона лет. Самой большой угрозой Альвареса является он сам.

Джордж Гроувз, экс-чемпион мира

Вам нужна мощь, чтобы заслужить уважение Альвареса, но я не думаю, что только этого будет достаточно. Канело настолько умен, настолько хорош, что я не вижу никого, кто может создать ему проблемы, особенно во втором среднем весе.

Дэвид Бенавидес барражирует между вторым средним и полутяжелым дивизионами. Он очень обученный боец, но ему нужно больше дисциплины. А в поединке против Канело нужно быть дисциплинированным.

Лучшие полутяжеловесы, такие как Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, станут настоящим испытанием для Канело.

Он говорит о бое с Илунгой Макабу в первом тяжелом весе. Наверное, Канело готов избивать его весь день. Но неожиданно он может оказаться в поединке совершенно другого типа.

Усик будет слишком большим для него, но сейчас я сомневаюсь, что Усик сейчас когда-либо захочет опускаться в крузервейт.

Адам Смит, глава раздела спорт на Sky Sports

Потрясающе, что Канело бросает вызов самому себе во всех смыслах и формах. Я лично для себя решил, что стоит наслаждаться Альваресом пока он здесь, потому что он очень и очень особенный боксер.

Артур Бетербиев – опасный вариант в полутяжелом весе. Он боксировал с ужасным рассечением, чтобы продлить свою серию нокаутов после боя с Маркусом Брауном.

Александр Усик будет серьезной угрозой для Альвареса в крузервейте. Да, Канело может выиграть пояс против Илунги Макабу, но если Усик вернется в дивизион, то... он уже дал всем понять, что является абсолютным королем этого дивизиона.

Итак, итоги. Получается, британские эксперты считают самыми опасными угрозами для Сауля Альвареса Артура Бетербиева, Александра Усика и самого Канело. В целом, с таким мнением сложно не согласиться.

Интересно, решится ли мексиканец встретиться с соперниками, которые представляют самую большую опасность?

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Бокс

Гвоздик – о Хижняке: «В принципе, мысли никогда не было»
Гвоздик – о Хижняке: «В принципе, мысли никогда не было»
Аматорский бокс
20:10
Эксперт скептически отнесся к шансам Альвареса против Усика
Эксперт скептически отнесся к шансам Альвареса против Усика
Профессиональный бокс
19:36
Спирко: «Засматриваюсь ли я на чемпионов? Конечно»
Спирко: «Засматриваюсь ли я на чемпионов? Конечно»
Профессиональный бокс
18:18
Альварес непобедимый? Эксперты помозговали и назвали самых опасных соперников для Канело
Мнение
Альварес непобедимый? Эксперты помозговали и назвали самых опасных соперников для Канело
Профессиональный бокс
18:16
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Профессиональный бокс
17:46
Бывший лидер рейтинга WBO из Украины рассказал, почему уходил из бокса на шесть лет
Бывший лидер рейтинга WBO из Украины рассказал, почему уходил из бокса на шесть лет
Профессиональный бокс
16:56
Президент WBC Ukraine считает, что Сиренко способен на равных боксировать с элитой хэвивейта
Президент WBC Ukraine считает, что Сиренко способен на равных боксировать с элитой хэвивейта
Профессиональный бокс
16:39
Появились первые изображения пояса, который в WBC сделали специально для Украины
Появились первые изображения пояса, который в WBC сделали специально для Украины
Профессиональный бокс
15:40
Украинский нокаутер рассказал об идиллии в работе с тренером: «Хочу, чтобы он всегда был рядом»
Украинский нокаутер рассказал об идиллии в работе с тренером: «Хочу, чтобы он всегда был рядом»
Профессиональный бокс
15:26
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
16
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
26
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
30
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости