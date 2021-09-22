Альварес – о бое с Плантом: «Все понимают, что произойдет с этим парнем»

Канело обратился к обладателю титула IBF

Фото: boxingscene.com

Лидер рейтинга «pound-for-pound» и чемпион WBC/WBA/WBO/The Ring во втором среднем весе (до 76.2 кг), мексиканец Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) обратился к своему сопернику и обладателю титула IBF, американцу Калебу Планту (21-0-0, 12 KO), во время пресс-конференции, посвященной их поединку 6-го ноября в Лас-Вегасе.

«Я хочу сказать кое-что… ты не на моем уровне [обращается к Планту]. И 6-го ноября ты об этом узнаешь, хоть и не хочешь этого. И я обещаю тебе это. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Вы уже знаете, что произойдет с этим парнем».

Сауль Альварес подрался с Калебом Плантом во время битвы взглядов.