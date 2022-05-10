Альварес – о поражении Биволу: «Мое сердце болит, очень болит»

Мексиканец признался, что переживает из-за поражения в поединке с россиянином

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) признался, что переживает из-за поражения в поединке с чемпионом мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0, 11 KO).

Канело цитирует ресурс boxing247.com:

«Мое сердце болит, очень болит, но я хочу сказать, что в этой жизни, кто не рискует, не ставит цели перед собой, никогда ничего не добьется. Если боишься проиграть, то становишься никем. Я хочу, чтобы вы знали, это поражение сделает меня только сильнее. Сейчас мы можем только догадываться, что будет дальше».

Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.