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Тема дняЛомаченко получит бой за статус абсолютного чемпиона? Какова ситуация в переговорах с Камбососом
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Альварес опроверг принятие предложения от Matchroom Boxing

Судьба следующего поединка мексиканца остается неизвестной
Бокс Профессиональный бокс
09:22
Альварес опроверг принятие предложения от Matchroom Boxing
Сауль Альварес / Фото - skysports.com
Абсолютный чемпион мира в суперсреднем дивизионе Сауль Альварес (57-1, 39 КО) на своем аккаунте в Twitter опроверг информацию о том, что принял предложение от промоутерской Matchroom Boxing.

«Я не согласен, потому что все еще веду переговоры. Не лгите людям. В тот день, когда все будет подписано, в тот день я вам дам знать об этом. Пока нет ничего конкретного. Относительно моего следующего боя еще ничего не подтверждено».


Ранее сообщалось, что Альварес принял предложение промоутерской компании Matchroom Boxing, которое дает ему возможность провести поединок против обладателя титула WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) и третий бой против чемпиона IBF в средней весовой категории Геннадия Головкина (41-1-1, 36 KO).
Владимир Кириченко
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