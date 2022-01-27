Альварес осенью может провести поединок с Головкиным. Среди претендентов на бой с мексиканцем – Чарло и Бивол

Звездный мексиканец продолжает поиски нового соперника

Сауль Альварес / Фото - cbssports

«PBC Эла Хеймона недавно продлили свое предложение для Альвареса относительно защиты его титулов во втором среднем весе 7 мая против Джермалла Чарло. Второе предложение поступило от Matchroom Boxing Эдди Хирна. Сделка на два боя, по условиям которой «Канело» встретится с чемпионом полутяжелого веса Дмитрием Биволом».

«Еще один вариант: долгожданная трилогия между Альваресом и Геннадием Головкиным 17-го сентября. На этот раз за четыре пояса во втором среднем весе Альвареса».

Команда абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе(57-1-2, 39 КО) рассматривает двух кандидатов для следующего поединка звездного мексиканца.Известный инсайдер и журналист ESPNсообщил, Альварес заинтересован в противостоянии с чемпионом WBC в среднем весе(31-0, 22 КО) и обладателем титула WBA в полутяжелом дивизионе(19-0, 11 КО).По словам Коппинджера, 17 сентября может состояться трилогия между Альваресом и чемпионом IBF в среднем весе(41-1-1, 36 КО).Ранее промоутер Альвареса