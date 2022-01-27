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Альварес осенью может провести поединок с Головкиным. Среди претендентов на бой с мексиканцем – Чарло и Бивол
Звездный мексиканец продолжает поиски нового соперника
08:21
Сауль Альварес / Фото - cbssportsКоманда абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) рассматривает двух кандидатов для следующего поединка звездного мексиканца.
Известный инсайдер и журналист ESPN Майк Коппинджер в Twitter сообщил, Альварес заинтересован в противостоянии с чемпионом WBC в среднем весе Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) и обладателем титула WBA в полутяжелом дивизионе Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО).
«PBC Эла Хеймона недавно продлили свое предложение для Альвареса относительно защиты его титулов во втором среднем весе 7 мая против Джермалла Чарло. Второе предложение поступило от Matchroom Boxing Эдди Хирна. Сделка на два боя, по условиям которой «Канело» встретится с чемпионом полутяжелого веса Дмитрием Биволом».
По словам Коппинджера, 17 сентября может состояться трилогия между Альваресом и чемпионом IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).
«Еще один вариант: долгожданная трилогия между Альваресом и Геннадием Головкиным 17-го сентября. На этот раз за четыре пояса во втором среднем весе Альвареса».
Ранее промоутер Альвареса Эдди Хирн назвал потенциальных оппонентов Альвареса.