Рейносо рассказал, почему среди всех чемпионов крузервейта Канело выбрал Макабу
Альварес подождет. WBC официально анонсировал защиту Макабу против Мчуну
Поединок в крузервейте состоится на территории США
08:21
Макабу и Мчуну / Фото - WBCWBC официально объявил о поединке между своим чемпионом в первом тяжелом дивизионе Илунгой Макабу (28-2, 25 КО) и обязательным претендентом на титул Табисо Мчуну (23-5, 13 KO).
Поединок состоится 29 января на арене W.D. Packard Music Hall в Уоррене (штат Огайо, США). Об этом сообщает официальный сайт организации.
Макабу последний раз выходил в ринг в декабре 2020 года, когда победил техническим нокаутом Оланреваджу Дуродолу в рамках первой защиты своего титула.
Что касается Мчуну, то он последний бой провел в марте 2021 года, победив по очкам россиянина Евгения Тищенко. Перед этим он одолел единогласным решением судей экс-чемпиона мира, российского ветерана Дениса Лебедева.
Исходя из этого, абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу придется подождать своего шанса сразиться за титул в крузервейте.
Ранее WBC санкционировал бой мексиканца с Макабу, но теперь конголезцу нужно выиграть схватку у Мчуну.
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