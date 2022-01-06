Альварес подождет. WBC официально анонсировал защиту Макабу против Мчуну

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 22
Завтра 19
Развернуть Свернуть
Хоккей (11 событий из 21) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Альтаир - Донбасс 2:5 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Нью-Джерси Дэвилз 5:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:7 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Калгари Флэймс 6:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Сан-Хосе Шаркс 6:2 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Колорадо Эвеланш 3:4 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Виннипег Джетс 1:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Филадельфия Флайерс 4:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Мемфис Гриззлис 106:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Сан-Антонио Сперс 129:104 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 104:94 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санс 110:123 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз 122:114 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 10) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Болонья - Интер -:- Запланирован
15:30 Специя - Верона -:- Запланирован
15:30 Лацио - Эмполи -:- Запланирован
17:30 Аталанта - Торино : Перенесен
19:30 Милан - Рома -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Наполи -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 6) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Мариуполь - СК Сокол -:- Запланирован
19:00 Краматорск - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Эдмонтон Ойлерс 4:2 Окончен
02:30 Питтсбург Пингвинс - Сент-Луис Блюз 5:3 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс 140:111 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс 106:116 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс 111:114 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс 97:99 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз 99:82 Окончен
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс 121:129 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс 111:117 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер 98:90 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз 109:115 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит 109:115 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс 102:108 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Бордо - Марсель -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бавария - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Хоккей (13 событий из 21) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
02:00 Бостон Брюинс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
02:00 Баффало Сэйбрс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

Альварес подождет. WBC официально анонсировал защиту Макабу против Мчуну

Поединок в крузервейте состоится на территории США
Бокс Профессиональный бокс
08:21
Альварес подождет. WBC официально анонсировал защиту Макабу против Мчуну
Макабу и Мчуну / Фото - WBC
WBC официально объявил о поединке между своим чемпионом в первом тяжелом дивизионе Илунгой Макабу (28-2, 25 КО) и обязательным претендентом на титул Табисо Мчуну (23-5, 13 KO). 

Поединок состоится 29 января на арене W.D. Packard Music Hall в Уоррене (штат Огайо, США). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Макабу последний раз выходил в ринг в декабре 2020 года, когда победил техническим нокаутом Оланреваджу Дуродолу в рамках первой защиты своего титула. 

Что касается Мчуну, то он последний бой провел в марте 2021 года, победив по очкам россиянина Евгения Тищенко. Перед этим он одолел единогласным решением судей экс-чемпиона мира, российского ветерана Дениса Лебедева.

Исходя из этого, абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу придется подождать своего шанса сразиться за титул в крузервейте. 

Ранее WBC санкционировал бой мексиканца с Макабу, но теперь конголезцу нужно выиграть схватку у Мчуну.



Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Илунга Макабу Табисо Мчуну, WBC

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Месиво было что надо! WBC выбрал лучший бой 2021 года
Месиво было что надо! WBC выбрал лучший бой 2021 года
Бокс Профессиональный бокс
01 января 14:24
1
Сиренко: «Не понимаю, как Канело будет бить такого же супертяжа, как Виталий Кличко»
Сиренко: «Не понимаю, как Канело будет бить такого же супертяжа, как Виталий Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
28 декабря 2021г. 11:00
Появились первые изображения пояса, который в WBC сделали специально для Украины
Появились первые изображения пояса, который в WBC сделали специально для Украины
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 2021г. 15:40
Глава WBC: «Камбосос заслуживает признания как абсолютный чемпион, и нас ждут отличные бои»
Глава WBC: «Камбосос заслуживает признания как абсолютный чемпион, и нас ждут отличные бои»
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 2021г. 09:27
Бриедис: «Альварес любит стоячих боксеров. Поэтому он не хочет боксировать со мной или Усиком»
Бриедис: «Альварес любит стоячих боксеров. Поэтому он не хочет боксировать со мной или Усиком»
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 2021г. 18:58
Аналитик Showtime: «Команда Альвареса тщательно подбирала соперника в тяжелом весе»
Аналитик Showtime: «Команда Альвареса тщательно подбирала соперника в тяжелом весе»
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 2021г. 18:52

Новости: Бокс

Альварес подождет. WBC официально анонсировал защиту Макабу против Мчуну
Альварес подождет. WBC официально анонсировал защиту Макабу против Мчуну
Профессиональный бокс
08:21
Паркер не захотел выходить в ринг против Хрговича
Паркер не захотел выходить в ринг против Хрговича
Профессиональный бокс
07:38
Околи намекнул, что следующий поединок проведет в хэвивейте
Околи намекнул, что следующий поединок проведет в хэвивейте
Профессиональный бокс
05 января 22:55
Амир Хан: «Не вижу исхода, при котором Брук меня бы побил»
Амир Хан: «Не вижу исхода, при котором Брук меня бы побил»
Профессиональный бокс
05 января 21:58
«Много украинцев отходят от него как фанаты, не любят его». Ломаченко догоняет критика за флаг Аккермана
«Много украинцев отходят от него как фанаты, не любят его». Ломаченко догоняет критика за флаг Аккермана
Профессиональный бокс
05 января 21:57
Следующий украинский чемпион мира? Оставили без Олимпиады – он ушел в профи и уже близок к бою за пояс
Интервью
Следующий украинский чемпион мира? Оставили без Олимпиады – он ушел в профи и уже близок к бою за пояс
Профессиональный бокс
05 января 21:02
Тренер Чисоры – о поединке с Уайлдером: «Это будет слишком тяжелая ночь для Дерека»
Тренер Чисоры – о поединке с Уайлдером: «Это будет слишком тяжелая ночь для Дерека»
Профессиональный бокс
05 января 20:23
«Вхождение в новогодний ритм». Видео сумасшедшей тренировки Фьюри
«Вхождение в новогодний ритм». Видео сумасшедшей тренировки Фьюри
Профессиональный бокс
05 января 20:00
Прайс: «Усик слишком вариативный и остроумный для Джошуа»
Прайс: «Усик слишком вариативный и остроумный для Джошуа»
Профессиональный бокс
05 января 19:30
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
1
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Все новости