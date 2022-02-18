PBC вновь сделали предложение Альваресу. От таких цифр можно сойти с ума
Альварес принял предложение Matchroom Boxing и выйдет в ринг против Бивола и Головкина
Сделки не будет, если титулованный казахстанец не подпишет контракт на бой
07:39
Сауль Альварес / Фото - reviewjournalАбсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе и лидер рейтинга pound-for-pound Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) принял предложение промоутерской компании Matchroom Boxing, которое дает ему возможность провести поединок против обладателя титула WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) и третий бой против чемпиона IBF в средней весовой категории Геннадия Головкина (41-1-1, 36 KO). Об этом в Twitter сообщил известный инсайдер и журналист ESPN Майк Коппинджер.
По словам инсайдера, Бивол уже заключил соглашение на бой с Альваресом, который состоится 7 мая, а вот Головкин контракт на поединок еще не подписал.
«Источники: Альварес договорился с Matchroom о двух боях против Бивола 7-го мая и GGG 17-го сентября, которые будет транслировать DAZN на PPV. Бивол подписал контракт. GGG еще не согласился, он все еще пытается уладить некоторые проблемы. Никакой сделки пока Головкин не поставит свою подпись».
Накануне промоутерская компания PBC сделала повторное предложение Альваресу на сумму 100 миллионов долларов, которое включало в себя поединки против Джермалла Чарло (32-0, 22 KO) и Давида Бенавидеса (25-0-0, 22 KO).
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