Пакьяо: «Поздравляю Альвареса с тем, что он вошел в историю бокса»
Альварес рассказал, когда планирует провести следующий бой
Канело необходимо время на восстановление
10:15
Фото: skysports.com
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) заявил, что после досрочной победы над Калебом Плантом (21-1, 12 КО) намерен вернуться на ринг в мае 2022 года.
Мексиканца цитирует ресурс badlefthook.com:
«Я очень благодарен за этот бой. Это и вправду была историческая ночь, и я очень горжусь тем, что стал ее частью. Я научился оставаться дисциплинированным, верить и никогда не терять свою любовь к боксу. Я люблю его так же сильно, как и 16 лет назад. Я никогда не терял дисциплину и страсть, поэтому сегодня я здесь.
Поединок прошел именно так, как я и представлял. Первые несколько раундов были тяжелыми, но мы смогли реализовать свой план на бой. Мы были очень рады тому, как все сложилось. Я вернусь в мае, потому что моему телу нужно восстановиться и отдохнуть.
Мы всегда нацелены на лучшие бои. Защита титулов важна, но прямо сейчас мы сфокусированы на том, чтобы насладиться этим моментом, имеющим большое значение».
Сауль Альварес прокомментировал свою досрочную победу над Калебом Плантом.