Альварес рассказал, когда планирует провести следующий бой

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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) заявил, что после досрочной победы над Калебом Плантом (21-1, 12 КО) намерен вернуться на ринг в мае 2022 года.

Мексиканца цитирует ресурс badlefthook.com:

Поединок прошел именно так, как я и представлял. Первые несколько раундов были тяжелыми, но мы смогли реализовать свой план на бой. Мы были очень рады тому, как все сложилось. Я вернусь в мае, потому что моему телу нужно восстановиться и отдохнуть.

Мы всегда нацелены на лучшие бои. Защита титулов важна, но прямо сейчас мы сфокусированы на том, чтобы насладиться этим моментом, имеющим большое значение».