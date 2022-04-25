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Стронгмен. Лига Чемпионов

Альварес рассказал, когда планирует завершить карьеру

Мексиканец выразил надежду, что в ближайшее время ему не придется уходить из бокса
Бокс Профессиональный бокс
12:30
Альварес рассказал, когда планирует завершить карьеру
Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) в интервью TMZ Sports выразил надежду, что в ближайшее время ему не придется уходить из бокса.

«Я надеюсь, что еще долго буду драться, потому что я буду скучать по боксу, когда завершу карьеру. Сейчас я хочу выступать еще 5-7 лет. Не знаю сколько.

Мне нравится боксировать. Я люблю вызовы. Я люблю этот адреналин. Мне необходимо добиться всего, чтобы войти в исторические книги о боксе. Поэтому я здесь и я люблю то, что делаю.

Когда вы видели, чтобы лучший боец поднимался и спускался в весе, побеждая всех чемпионов? Я думаю, никто этого не делал, и я постараюсь сделать все, что могу, ради бокса, себя и своего наследия».

Сауль Альварес подписал контракт с промоутерской компанией Matchroom Boxing.

Рене Тер Велде
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