Редкач: «Бурсак хочет Альвареса после Семернина – вот клоун чистый»
Альварес – самый привлекательный боксер для рекламных контрактов по версии SportsPro
Джошуа и Дэвис – в топ-100 спортсменов
3 сентября 10:21
Сауль Альварес / Фото - DAZNЧемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в суперсреднем дивизионе Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) занял четвертое место в рейтинге самых привлекательных для рекламных контрактов спортсменов, опубликованным агентством SportsPro.
В нем оценивались показатели аккаунтов спортсменов в четырех социальных сетях (частота постов, охват аудитории и вовлеченность подписчиков) и показатели аудитории (демография подписчиков и доля аудитории, склонная к покупкам музыки, игр и люксовых товаров).
Чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа занял в этом рейтинге 75-е место, а американец Джервонта Дэвис – 89-е. Лидерами рейтинга стали три женщины: американская гимнастка Симона Байлз, японская теннисистка Наоми Осака и американская футболистка Эшлин Харрис.
Напомним, свой следующий поединок Альварес проведет против американца Калеба Планта (21-0-0, 12 KO) за титул абсолютного чемпиона мира.